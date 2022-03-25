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Жители Карелии отдали мошенникам более 36 млн рублей с начала года

Новости. Криминал
14:56, 25 Марта 2022
фото: © shutterstock.com/mediavic

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За три месяца в полицию Карелии поступило более 600 заявлений о дистанционном мошенничестве, сообщили в МВД республики.

В полицию Карелии ежедневно поступают заявления о дистанционном мошенничестве. С начала года их поступило уже более 600. Сумма ущерба, причиненная жителям республики, превысила 36 миллионов рублей.

Чтобы выманить деньги, аферисты используют различные схемы обмана, самая популярная из которых — звонок из банка. Под видом работника финансового учреждения злоумышленник сообщает жертве о несанкционированных операциях на счетах или о том, что кто-то незаконно оформил по доверенности кредит, и призывает спасти сбережения. Иногда ему помогают сообщники, которые выдают себя за полицейских, следователей и прокуроров. На днях в числе потерпевших оказалась 84-летняя петрозаводчанка, которая лишилась 900 000 рублей.

Днем на домашний телефон пенсионерки стали поступать звонки от неизвестных, которые поочерёдно представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Женщина узнала, что кто-то пытается похитить её деньги, и, следуя указаниям «специалистов», решила их обезопасить. Она пришла в отделение банка и перевела все свои сбережения на чужой расчетный счёт. Позже осознала, что совершила ошибку, но деньги вернуть не смогла.

В последнее время стала широко применяться и другая, уже несколько забытая схема мошенничества: граждан по телефону вынуждают заплатить за «спасение» родственника. По легенде: кто-то из близких, сын или внук, стал виновником дорожно-транспортного происшествия и ему грозит наказание. Чтобы помочь избежать ответственности, предлагается быстро найти определенную денежную сумму и передать курьеру. На прошлой неделе один из таких курьеров был задержан сотрудникам карельской полиции на территории Пскова. В настоящее время он заключен под стражу. В феврале оперативники в ходе выезда в служебную командировку задержали по подозрению в мошенничестве жителя Новосибирской области. В результате его действий пострадала 66-летняя жительница Костомукши: за спасение близкого она перевела 8 000 рублей.

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