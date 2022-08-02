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Жители Карелии отправили через Госуслуги более 7 тыс. обращений к власти

Новости. Общество
10:09, 17 Августа 2022

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Центр управления регионом республики Карелия за первое полугодие 2022 года обработал 7 284 обращений, поступивших через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Среди самых частых обращений граждан за последние полгода – вопросы мусора, благоустройства дворов и территорий общего пользования, а также состояния автомобильных дорог. На 7 268 обращений был дан ответ органов власти.

По статистике ЦУР РК, за последнее полугодие больше всего обращений поступило от жителей Петрозаводского городского округа – 601, Костомукшского городского округа – 47 и Сортавальского района – 42.

Как сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, платформа обратной связи позволяет решать не только системные, но и порой крайне важные точечные, индивидуальные вопросы граждан.

Благодаря платформе упрощается поиск ответственных и повышается оперативность доведения до них информации, что облегчает взаимодействие граждан и государства.

Отправить обращение можно несколькими способами:

— Отправить обращение через приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

— Оставить обращение или задать вопрос на сайте «Госуслуги».

— Сообщить о проблеме на сайте органов власти, нажав на баннер «Госуслуги. Решаем вместе. Сообщить о проблеме».

Направить обращение также можно через портал «Народный контроль. Карелия». Или написать пост/комментарий о проблеме в открытом аккаунте или в сообществе в соцсетях. В любом случае проблема попадет на тепловую карту ЦУР, и вы получите ответ на жалобу на той же площадке, где задан вопрос.

Все варианты работы платформы обратной связи ‒ это единое окно взаимодействия с государством, которое позволяет не только обратиться в органы власти, но и участвовать в опросах, голосовать за важные социальные проекты, высказывать позицию по проектам нормативных актов.

Платформа обратной связи внедрена почти во всех субъектах России. За первое полугодие 2022 года россияне направили более 1,65 млн запросов через ПОС (1,63 млн – уже рассмотрены), приняли участие в 5,3 тыс. опросах и обсуждении нормативных актов. Активность людей показывает, что платформа востребована и приносит желаемые результаты.

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