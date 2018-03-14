Жители Карелии отправятся за решетку за насилие, мошенничество и угрозу убийством

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Новости. Криминал
14:49, 14 Марта 2018

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Пьяные молодые люди совершили преступление в Надвоицах в сентябре прошлого года.

Следственным отделом по городу Сегежа закончено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего и 22-летнего местных жителей, сообщили в Следственном управлении СК. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, в сентябре 2017 года обвиняемые, находясь в поселке Надвоицы Сегежского района, в состоянии алкогольного опьянения пришли в квартиру своего знакомого. В квартире они обнаружили спящего хозяина и его гостью, которая также спала. Обвиняемые напали на женщину и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем, один из обвиняемых похитил кольцо потерпевшей, причинив ей ущерб на сумму 8 тысяч рублей. Кроме того, в апреле 2017 года он же совершил хищение гитары у местного жителя, причинив потерпевшему ущерб на сумму 3 тысячи рублей.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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