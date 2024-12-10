Жители Карелии оценили красоту московских елок

Фотографии опубликовали в одном из местных пабликов.

Жители Карелии обратили внимание на то, какие елки установили в Москве в Парке Горького. Фотографии опубликовали в паблике Сегежские Будни | Сегежа | Карелия.

«А наша где», — написали жители Сегежи в комментариях под постом.

Ранее жители Петрозаводска возмутились «грустной елке» на площади Кирова. Горожане отметили, что новогоднее дерево украшено «бедно», а инсталляции расставлены хаотично. Люди сравнили елку с Костомукшей и сказали, что там она наряднее, чем в карельской столице.