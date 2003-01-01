Жители Карелии перечитывают «Героя нашего времени»

Цифровая экосистема МТС и книжный сервис «Строки» ко дню рождения Михаила Юрьевича Лермонтова выяснили, какие произведения русского классика выбирают жители Республики Карелия.
Самым читаемым произведением Лермонтова в Карелии оказался социально-психологический роман «Герой нашего времени». На втором месте по популярности оказалась романтическая поэма «Мцыри». Также петрозаводчане часто выбирают для прочтения драму «Маскарад».
В целом, предпочтения похожи у жителей всех северо-западных регионов, но есть и отличия. Так, в Архангельской области в списке любимых произведений Лермонтова также оказалось стихотворение «Бородино», а в Коми — незавершённый социально-психологический роман с элементами светской повести «Княгиня Лиговская».
Аналитики также отметили, что в Карелии произведения Михаила Юрьевича Лермонтова популярны у читателей всех возрастов. При этом женщины в возрасте от 35 до 44 лет чаще читают «Маскарад», а старшее поколение — «Бородино». Представители остальных возрастных групп, как женщины, так и мужчины, единогласно выбирают для прочтения «Героя нашего времени».