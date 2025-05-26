Жители Карелии перечитывают пушкинскую классику в зрелом возрасте

Ко Дню рождения Александра Пушкина книжный сервис Строки от МТС рассказал, какие произведения классика предпочитают взрослые читатели из Республики Карелия. Исследование охватило период с мая 2024 года по май 2025-го.

В лидерах по количеству прочтений за прошедший год в регионе оказались два произведения — мистическая повесть «Пиковая дама» и роман в стихах «Евгений Онегин». Также в пятерку самых популярных книг Пушкина у жителей республики старше 18 лет вошла повесть «Капитанская дочка», поэма «Медный всадник», а также «Повести Белкина».

Предпочтения жителей Республики Карелия немного отличаются от других северо-западных регионов. Например, в Архангельской области в числе самых читаемых пушкинских произведений оказалась «Сказка о царе Салтане», а в Ненецком автономном округе — прозаический отрывок «Гости съезжались на дачу», в Новгородской области — поэма «Руслан и Людмила».

Чаще всего Пушкина вновь открывают для себя люди среднего возраста — 35-44 лет. Как правило, это — женщины. За год представительницы прекрасного пола прочитали в 2,5 раза больше книг классика, чем мужчины.