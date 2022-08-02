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Жители Карелии перевели мошенникам 850 тысяч рублей за коньки, мотоцикл и во имя спасения сбережений

Новости. Общество
17:20, 11 Августа 2022
фото: © seligerlife.ru

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За несколько дней жители Карелии лишились более 850 рублей, поверив аферистам, сообщили в МВД Карелии.

Ежедневно в полицию республики поступают заявления от граждан о хищении денег. Так, почти за неделю жители Карелии перевели на счета злоумышленников более 850 тысяч рублей.

В отдел полиции по Петрозаводску обратился 47-летний горожанин: мошенник выманил у него 90 тысяч рублей. Он позвонил под видом работника банка и убедил мужчину, что на его имя незаконно оформлен кредит. Под руководством собеседника петрозаводчанин обналичил свои сбережения и перевел на «безопасный» счет. Только потом он понял, что данный счет принадлежит не ему. В аналогичной ситуации оказалась и 53-летняя жительница Сортавальского района. Чтобы обезопасить деньги, женщину убедили совершить ряд действий с банковской картой на стороннем сайте, в результате чего с её банковского счета были списаны деньги в сумме 140 тысяч рублей.

Жертвой еще одной схемы обмана оказалась 83-летняя жительница Прионежского района. Ей поступил телефонный звонок, женщина услышала взволнованный мужской голос и подумала, что разговаривает с соседом по участку. Тот сообщил, что стал виновником дорожно-транспортного происшествия: чтобы избежать ответственности, ему требовалось срочно найти 60 тысяч рублей. Пожилая сельчанка решила «спасти» знакомого и передала необходимую сумму курьеру, который пришел к ней домой. Позже выяснилось, что никакого ДТП не было, и ей звонил не сосед.

Несколько жителей Карелии понесли убытки при совершении сделок через интернет. Так, петрозаводчанин нашёл на одном из сайтов объявление о продаже коньков. Он договорился с продавцом о предоплате, после чего получил ссылку, куда ввел реквизиты своей банковской карты. В результате с его счета были списаны 98 тысяч рублей.

Другой житель столицы республики решился на покупку мотоцикла, информацию о котором также нашел в объявлении. Он перечислил продавцу в счет оплаты 135 тысяч рублей, но товар так и не получил.

Полиция Карелии в очередной раз призывает граждан быть бдительными. С осторожностью относитесь к звонкам с незнакомых номеров, тщательно проверяйте любую информацию, полученную по телефону, не называйте незнакомцам персональные данные, а также реквизиты банковской карты. Проинформируйте об известных схемах обмана пожилых родственников.

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