здоровье работа экология
реклама на сайте
Три кандидата претендуют на должность руководителя Карельского научного центра РАН
26.05.2025 17:20
Переехать в престижный жилой дом «Аристократ» в центре Петрозаводска можно по системе «трейд-ин»
27.05.2025 15:35

Жители Карелии перевели мошенникам более 3,6 млн рублей

Новости. Общество
10:30, 02 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Жители Карелии стали жертвами различных схем обмана.

Жертвами мошенников стали люди разных возрастов. Суммарно из-за аферистов наши земляки лишились более 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в МВД республики.

Самая крупная сумма потерь составила 1,4 млн рублей — столько отдала незнакомцам 41-летняя жительница Костомукши. Женщина поверила в обещания быстрого заработка на инвестициях. Она открыла счет на сомнительной платформе и перевела. Женщина инвестировала сначала свои накопления, потом заемные средства. Вывести прибыль не удалось.

По той же схеме обманули 36-летнюю петрозаводчанку. Она перечислила на сторонний счет 27 900 рублей, но заработанные на инвестициях деньги так и не получила.

57-летний мужчина из города Сортавала перевел почти миллион рублей на «безопасный счет» после звонка якобы из Росфинмониторинга. 71-летняя жительница Кондопоги и 76-летняя жительница Лахденпохьи также перевели деньги на специальный счет и лишились крупных сумм — 290 и 699 тысяч рублей соответственно.

29-летний сегежанин стал жертвой аналогичной схемы. Молодой мужчина попытался защитить накопления от незаконных кредитов, которые будто бы на него пытаются оформить злоумышленники. Он перевел на «безопасный счет» 190 тысяч рублей.

По всем случаям мошенничества проводятся проверки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2025, 20:20
Обвиняемый в получении взяток экс-глава Госкомимущества Карелии Сергей Максимов уходит на СВО
30.05.2025, 10:40
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
29.05.2025, 19:40
Неожиданного гостя запечатлела фотоловушка в Калевальском нацпарке
27.05.2025, 10:20
Сергей Жуков отметил день рождения в Карелии
28.05.2025, 16:50
9-летний петрозаводчанин попал в реанимацию после укуса клеща
27.05.2025, 20:00
В районе кладбища в Вилге пройдут археологические раскопки

Аналитика

Сегодня 07:30
Тема недели
Рыбное место: Совфед поддержит Карелию в развитии аквакультуры и туризма
В Петрозаводске прошло выездное заседание профильного комитета Совета Федерации, где обсудили вопросы правового регулирования и перспективы развития товарного рыбоводства.
Онежский лосось: есть ли шанс вывести из Красной книги
31.05.2025 09:00
Упорный Каменный ручей. Природный парк Петрозаводска может получить шанс на новую жизнь
30.05.2025 16:55
Реклама в региональных медиа: почему это эффективно
29.05.2025 11:52
Голосование за будущее: жители Петрозаводска выбирают, какие территории станут комфортнее
29.05.2025 11:17
Вся аналитика

Чтиво

30.05.2025 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Пусть всегда будет солнце»
01.06.2025 16:45
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение