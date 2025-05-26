Жители Карелии перевели мошенникам более 3,6 млн рублей

Жители Карелии стали жертвами различных схем обмана.

Жертвами мошенников стали люди разных возрастов. Суммарно из-за аферистов наши земляки лишились более 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в МВД республики.

Самая крупная сумма потерь составила 1,4 млн рублей — столько отдала незнакомцам 41-летняя жительница Костомукши. Женщина поверила в обещания быстрого заработка на инвестициях. Она открыла счет на сомнительной платформе и перевела. Женщина инвестировала сначала свои накопления, потом заемные средства. Вывести прибыль не удалось.

По той же схеме обманули 36-летнюю петрозаводчанку. Она перечислила на сторонний счет 27 900 рублей, но заработанные на инвестициях деньги так и не получила.

57-летний мужчина из города Сортавала перевел почти миллион рублей на «безопасный счет» после звонка якобы из Росфинмониторинга. 71-летняя жительница Кондопоги и 76-летняя жительница Лахденпохьи также перевели деньги на специальный счет и лишились крупных сумм — 290 и 699 тысяч рублей соответственно.

29-летний сегежанин стал жертвой аналогичной схемы. Молодой мужчина попытался защитить накопления от незаконных кредитов, которые будто бы на него пытаются оформить злоумышленники. Он перевел на «безопасный счет» 190 тысяч рублей.

По всем случаям мошенничества проводятся проверки.