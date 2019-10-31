Жители Карелии перевели мошенникам более полумиллиона рублей за сутки

В полицию поступило 6 заявлений о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Все заявители рассказали, что им позвонил человек, представившийся работником банка. В ходе телефонного разговора потерпевшие сообщили запрашиваемые неизвестным данные.

Ущерб превысил 564 тысячи рублей:

Петрозаводск – 20 тысяч рублей;

Олонецкий район – более 29 тысяч рублей;

Костомукша – более 133 тысяч рублей;

Прионежский район – более 183 тысяч рублей;

Медвежьегорский район – около 199 тысяч рублей.

В полиции проводится проверка по всем фактам.