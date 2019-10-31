Подписаться
Новости. Криминал
12:34, 31 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов, архив

Жители Карелии перевели мошенникам более полумиллиона рублей за сутки

Загрузка...

В полицию поступило 6 заявлений о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Все заявители рассказали, что им позвонил человек, представившийся работником банка. В ходе телефонного разговора потерпевшие сообщили запрашиваемые неизвестным данные. 

Ущерб превысил 564 тысячи рублей: 

Петрозаводск – 20 тысяч рублей;
Олонецкий район – более 29 тысяч рублей;
Костомукша – более 133 тысяч рублей;
Прионежский район – более 183 тысяч рублей;
Медвежьегорский район – около 199 тысяч рублей.

В полиции проводится проверка по всем фактам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.10.2019, 16:35
Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии
25.10.2019, 10:56
"Я взбесился и убил"
28.10.2019, 10:06
Червя нашли в глазу у жительницы Карелии
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников
28.10.2019, 02:46
От пациента до врача один шаг
27.10.2019, 10:00
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине

Аналитика

Сегодня 11:31
Капитал
Ответ Грете Тунберг 2
Политики Северных Стран ищут оправдания перед протестующими школьниками, а в Карелии не замечают выгод "зеленой" экономики.
"Можно и из провинции делать федеральный проект"
Сегодня 10:32
Безопасный дом и добрый двор 2
30.10.2019 16:55
Не "проедать", а развиваться 1
30.10.2019 11:55
Какие из тротуаров Петрозаводска не выдержали общественного контроля? 6
30.10.2019 11:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:10
Без политики
"Костная клиника": три наболевших вопроса хирургу
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
Преимущества таунхауса: стоит ли выбирать?
Сегодня 09:24
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 7
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
архив чтиво

Медиа

Ночной снегопад в Петрозаводске
28.10.2019 13:05
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»