Жители Карелии перевели мошенникам больше полутора миллионов рублей

Несколько жителей Карелии пострадали от махинаций аферистов, сообщили в МВД республики.

Жительнице Сегежи позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Он рассказал, что кто-то пытается взломать ее счет, и убедил перевести всю лежащую там сумму на другой, «безопасный». Лишь потом 53-летняя женщина поняла, что перевела все деньги неизвестному человеку.

Жительницу Питкяранты по схожей схеме убедили взять кредит. В итоге 70-летняя женщина лишилась 1 миллиона 50 тысяч рублей.

В Костомукше женщина поверила, что кто-то оформляет от ее имени кредит, взяла кредит сама и перевела незнакомцам 66 тысяч рублей. На такую же уловку попалась 70-летняя женщина в Петрозаводске, но она лишилась более 300 тысяч рублей.