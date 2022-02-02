Жители Карелии перевели мошенникам за сутки более двух миллионов рублей

За минувшие сутки четыре человека пострадали от аферистов, сообщили в МВД Карелии .

Так, в полицию поступило заявление от 39-летнего петрозаводчанина: за два дня он перевёл мошенникам более миллиона рублей. Все началось с телефонного звонка якобы из банка. Мужчине рассказали, что кто-то проник в его «личный кабинет», изменил номер телефона и пытается оформить долговые обязательства. Чтобы заблокировать неправомерную операцию, ему рекомендовали самостоятельно оформить онлайн кредит, а затем перевести все денежные средства на «безопасный счет». На следующий день мнимый банковский служащий оповестил о новых посягательствах. Продолжая «спасать» свои сбережения, заявитель получил еще несколько займов в других банках, перевел деньги, и в результате потерял 1 035 000 рублей.

Попалась на «удочку» телефонных мошенников и 22-летняя жительница Петрозаводска. От «сотрудника службы безопасности банка» она узнала, что на неё оформлен кредит. Чтобы отменить операцию, требовалось срочно назвать реквизиты карты, а также секретный код из смс-сообщения. Как только девушка выдала собеседнику всю информацию, на её имя действительно был оформлен кредит на сумму 237 000 рублей, в дальнейшем все деньги поступили на сторонние счета.

Кроме того, 51-летний мужчина понёс финансовые убытки при совершении сделки через интернет. На одном из сайтов он нашёл объявление о продаже метеостанции, связался с продавцом, договорился о покупке, а затем перечислил в счёт оплаты 20 000 рублей. В итоге свой товар покупатель так и не получил.

Накануне в полицию обратился 54-летний петрозаводчанин. Еще в ноябре прошлого года он решил начать инвестиционную деятельность и зарегистрировался на одном из сайтов. С ним связался «опытный наставник», который обещал помощь в открытии брокерского счета, а также гарантировал высокий доход. Для начала требовалось перевести на счёт всего 1 000 рублей, затем еще 14 000, также мужчина внёс оплату «за банковскую ячейку» и «оформление документов». Спустя время он попытался вывести часть средств, но сделать этого не смог. Наставник сообщил, что была совершена ошибка, в связи с чем требовались новые вложения. Петрозаводчанин распознал обман, но к тому времени уже успел потратить около 150 000 рублей.

В настоящее время полицейские разбираются в каждом инциденте, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, мошенники освоили новый способ постоянной слежки за пользователями ПК.