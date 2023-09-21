Жители Карелии по-прежнему не против поесть и выпить за счет магазина

Двое молодых людей в Петрозаводске и Кондопоге попались на магазинных кражах.

Днем 21 сентября сигнал тревоги сработал в охраняемом магазине Кондопоги, сообщили в Росгвардии Карелии.



Ближайший экипаж выехал по адресу. Оказалось, что молодой человек пронес мимо кассы продукты питания.



Также за помощью к вневедомственной охране обратились работники сетевого магазина в Петрозаводске. 23-летний мужчина попытался вынести спиртное без оплаты.



Обоих нарушителей задержали и отвезли в полицию. Ранее мы сообщали о сорокалетнем петрозаводчанине, который рискнул свободой ради солнцезащитных очков за 23 тысячи рублей.