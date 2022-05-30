Жители Карелии подали 19 тысяч заявлений на пособие на детей от 8 до 17 лет

Действующая система детских выплат позволяет поддерживать ребенка от рождения до совершеннолетия

В Карелии семьи, в которых есть дети от 8 до 17 лет, начали получать новую выплату — пособие, для семей с невысоким доходом. Это еще одна мера поддержки, которую государство предлагает гражданам в сложной экономической ситуации.

«В Карелии по программе поддержки детей от 8 до 17 лет уже поступило 19 тысяч заявлений от семей, которые могут получить поддержку государства. Это показывает реальную востребованность данной помощи. На сегодняшний день есть полная программа поддержки семей с детьми, нуждающихся в помощи государства. Это пособия, которые положены детям от 0 до 3 лет, от 3 до 7 и от 8 до 17 лет», — отметил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

Всего карельские семьи, воспитывающие детей, могут рассчитывать на 19 различных выплат, среди которых есть как федеральные, так и региональные. Существующая система пособий, которые, в зависимости от ситуации, могут получать дети разных возрастов, позволяет поддерживать ребенка от рождения до совершеннолетия.

«Задача государства — поддержать семьи, которые нуждаются в помощи, на всех этапах воспитания ребенка, — говорит министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова. — Государство не ждет, пока человек обратится за той или иной услугой, а само предлагает ее, исходя из жизненной ситуации. Например, у вас родился ребенок. Вам на телефон, электронную почту, в личный кабинет на „Госуслугах“ начнут присылать информацию: у вас есть право на единовременное пособие, на материнский капитал, если семья малообеспеченная — на дополнительные меры поддержки».

В апреле было решено продлить программу регионального маткапитала до конца 2024 года. Сумма выплаты из карельского бюджета на третьего и последующих детей составляет 105, 5 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование, присмотр и уход за ребенком, средства реабилитации и услуги для детей-инвалидов, автомобиль или сельскохозяйственную технику. Многодетные семьи могут использовать данную выплату при газификации собственного дома.

Также семьям с тремя и более детьми из местного бюджета компенсируются затраты на покупку стройматериалов в размере 100 тысяч рублей. Малообеспеченным беременным женщинам оплачивается проезд из районов республики в Республиканский перинатальный центр.

Карелия была одним из пилотных регионов, где начали применять социальный контракт. Это особый вид госпомощи семьям, оказавшимся в сложной социальной ситуации, решение которой не предусмотрено действующим законодательством.

«Малообеспеченные семьи могут получить материальную помощь на подготовку детей к школе, — дополняет Ольга Соколова. — Предусмотрена и поддержка детей-сирот. Например, у выпускника интерната, детского дома есть в собственности свое жилое помещение, но оно находится в таком состоянии, что жить в нем невозможно. Выпускник может в рамках соцконтракта получить средства на ремонт жилья. Это поможет молодому человеку или девушке на первых порах обзавестись базой для дальнейшей самостоятельной жизни, что тоже очень важно».

Сейчас социальный контракт применяется по всей стране и софинансируется из федерального бюджета.

«К сожалению, еще не все семьи проинформированы о предоставляемых государством мерах поддержки. Считаю важным подключить к этой работе сотрудников медицинских и образовательных организаций, которые плотно контактируют с родителями и могут подсказать возможности получения помощи социально незащищенным семьям», — отмечает Геннадий Сараев.

Узнать все о детских пособиях уже сейчас поможет «ЦСР: бот», который запустил в мессенджере Telegram Центр социальной работы Республики Карелия. Чтобы получить полную информацию обо всех мерах поддержки семей с детьми, надо перейти по ссылке и задать интересующие вас вопросы. Бот расскажет, как подать заявление, какие документы необходимо представить, и на какой размер выплаты может рассчитывать обратившийся.