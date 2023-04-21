Жители Карелии подарили мошенникам 3 млн рублей за эти выходные

Полиция Карелии проводит проверки по заявлениям о мошенничествах, сообщили в МВД республики.

За минувшие выходные дни в полицию поступило более 10 заявлений о мошенничествах. В их числе жители Петрозаводска, Костомукши, Сегежи, Муезерского, Сортавальского, Лоухского и Лахденпохского районов. Возраст потерпевших варьируется от 20 до 68 лет.

Самый крупный ущерб, почти полтора миллиона рублей, злоумышленники причинили жительнице Лахденпохьи. Аферисты позвонили ей под видом сотрудников банка и сообщили, что на ее имя незаконно оформили кредит. Они убедили женщину обналичить свои сбережения, а также оформить кредиты в трех банках. Все деньги она перевела на сторонние счета.

Житель Костомукши обратился в полицию после того, как перевел неизвестным полмиллиона рублей. Они звонили ему под видом сотрудников налоговой службы и полиции и объясняли, что якобы он стал участником операции по разоблачению преступницы, работницы одного из банков.



Мужчина узнал, что она допустила утечку сведений о клиентах, и он оказался в их числе. Теперь на его имя одобрили кредит, который может получить другой человек. Чтобы спасти сбережения, костомукшанин подтвердил заявку, обналичил средства, а затем перевел их на «безопасный счет».

«Чтобы обмануть 25-летнего петрозаводчанина, мошенники взломали страницу его знакомого в социальной сети. Они отправили молодому человеку сообщение с просьбой одолжить пять тысяч рублей. Он перевел необходимую сумму на указанный номер счета, а затем узнал, что его приятель денег не просил», - говорится в пресс-релизе МВД Карелии.

Житель Муезерского района пострадал при онлайн-сделке. На популярном сайте он нашел объявление о продаже лодочного мотора, связался с продавцом и договорился о покупке. В счет оплаты мужчина перевел 96,2 тысячи рублей, но товар так и не получил.