Жители Карелии, пообщавшись с незнакомцами и наивно доверившись им, лишились десятков тысяч рублей

Вместо обещанных товара и пополнения баланса жители республики потеряли свои накопления.

В полицию Кондопоги поступило заявление от 47-летнего водителя. Горожанин рассказал, что на сайте интернет-магазина нашёл подходящий вариант надувной лодки. Он связался с менеджером и договорился о покупке. Сделка казалась официальной — на почту заявителя пришёл договор поставки и счёт. Мужчина перевёл нужную сумму по указанным реквизитам, однако после этого продавец на связь больше не вышел. Товар не поступил.

Ущерб составил 37 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, отметили в МВД Карелии.

Ещё один случай мошенничества был зафиксирован в Пудожском районе. В полицию обратился 55-летний житель одного из посёлков. Он сообщил о незаконном списании денег со счёта. Началось всё со звонка от якобы сотрудницы банка. Собеседница рассказала сельчанину о возможности перевести в рубли накопленные на банковской карте бонусы. Мужчина согласился и по просьбе незнакомки сообщил ей коды из смс будто бы для этой цели. Когда он зашёл в приложение банка, то увидел, что вместо обещанного пополнения баланса исчезли его деньги.

Ущерб составил свыше 92 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело, добавили в МВД Карелии.