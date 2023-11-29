Жители Карелии попали в полицию через магазин

Росгвардейцы задержали жителей республики - один пронес алкоголь под курткой, другой съел продукты прямо в зале, третий украл товар.

Росгвардейцы задержали граждан Карелии, подозреваемых в хищении, рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, во вторник, 28 ноября, сигнал «тревога» сработал в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Прибывший патруль вневедомственной охраны выяснил, что 30-летний мужчина в торговом зале съел продукты и выпил напитки.

В этот же день росгвардейцы выехали в сетевой магазин на Октябрьском проспекте. Там 25-летний уроженец Кондопоги пронёс мимо кассы алкоголь, спрятанный под курткой.

А в Сегеже росгвардейцы задержали 37-летнего гражданина, который украл товар.

Общая стоимость ущерба составила более 4 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе ведомства.

Все нарушители были задержаны сотрудниками Росгвардии и доставлены в полицию.