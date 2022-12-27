Жители Карелии попались на известную уловку, лишившись почти 2 миллионов рублей

Об очередных случаях мошенничества рассказали в МВД республики.

В полиции Карелии рассказали о двух похожих случаях, когда жители республики после разговора с незнакомцами лишались денег.

Так, 44-летняя жительница Кондопоги после разговора с абонентом, который представился сотрудником правоохранительных органов, оформила несколько кредитов и перевела деньги на продиктованные ей счета. По словам собеседника, только так она могла избежать потери этих денег. В результате женщина перевела мошенникам 1 миллион 166 тысяч рублей. В полиции было возбуждено уголовное дело.

В тот же день в полицию Медвежьегорского района обратился 43-летний местный житель. Его тоже убедили «спасти» деньги, и мужчина оформил кредит, а потом перевел средства неизвестному, лишившись более 582 тысяч рублей. Понял, что стал жертвой мошенников, мужчина только спустя некоторое время.

Примечательно, что в обоих случаях заявители уточнили, что слышали о подобных криминальных посягательствах.