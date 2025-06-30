Жители Карелии пополнили 60 экспонатами фонды музея «Кижи»

В музее «Кижи» подвели итоги конкурса «Реликвия — музею».

В этом году в конкурсе приняло участие 8 семей в 2 номинациях. По его итогам фонды музея пополнятся более чем 60 предметами, которые раскрывают историю семей-участников.

Победителем в первой номинации — «Семья. Преемственность поколений» — стал Михаил Львович Харитонов с историей о жизни своей бабушки Марфы Дмитриевны Кузнецовой (1892—1973). Михаил Львович передал в фонды музея платье и чепец, сшитые Марфой Дмитриевной.

В номинации, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стала Светлана Эрккиевна Яловицына. Она передала в фонды музея трофейный аккордеон, а вместе с ним и историю о своём родственнике, генерал-майоре инженерных войск Фурсе Дмитрии Трофимовиче (1900—1973).

Победители поедут этим летом на остров Кижи.