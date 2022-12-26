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Жители Карелии пошли воровать алкоголь и продукты перед Новым годом

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11:33, 27 Декабря 2022
фото: © shutterstock

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В Сегеже и Кеми росгвардейцы задержали двух посетителей магазинов, пытавшихся вынести дорогой алкоголь и продукты, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В воскресенье, 25 декабря, на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал из сетевого магазина Сегежи. Сотрудники Росгвардии прибыли по указанному адресу и выяснили, что неизвестный мужчина пронёс алкогольную продукцию стоимостью более тысячи рублей мимо кассы, не оплатив её.

Двумя днями ранее тревожную кнопку нажали работники Кемского торгового заведения. Наряд вневедомственной охраны выехал на место. Как оказалось, женщина, не расплатившись, вынесла из магазина продукты на сумму около 2000 рублей.

Все нарушители задержаны и доставлены в полицию.

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