Жители Карелии потеряли деньги при покупке квадроцикла и дисков в сети

Двое жителей Карелии стали жертвами мошенников при попытке совершить покупки в интернете и потеряли около 90 тысяч рублей.

Петрозаводчанин 46 лет обратился в полицию после неудачной попытки купить квадроцикл. На сайте одного из интернет-магазинов он нашел подходящую модель, оставил свои контакты, и с ним связался «менеджер». После обсуждения деталей покупатель перевел на указанный номер телефона предоплату в размере 20% от стоимости — почти 64 000 рублей.

— Квадроцикл пообещали отправить на следующий день. Однако, как позже пояснили заявителю, заказ «не пропустили». Выходов из ситуации было лишь два — внести оставшуюся сумму покупки или попросить магазин вернуть средства. Петрозаводчанин выбрал второе и отправил реквизиты своего счёта. Но деньги ему так и не поступили, — рассказали в телеграм-канале МВД Карелии.

Аналогичная ситуация произошла с 51-летним жителем Костомукши. Он нашел в сети объявление о продаже оригинальных колесных дисков от иномарки, связался с продавцом по телефону и договорился о покупке и доставке. Переведя более 26 000 рублей, костомукшанин больше не смог выйти на связь с продавцом, так как тот удалил переписку и перестал отвечать на звонки.

По данным фактам проводятся проверки. Напомним, на днях пенсионерка из Петрозаводска вновь стала жертвой мошенников.