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Мошенники в Карелии оставили мотоциклиста без запчастей

Новости. Общество
18:20, 02 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Петрозаводчане были обмануты при попытках купить товары в интернете, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратился 45-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестный обманным путём похитил у него почти 7 тысяч рублей. Мужчина хотел приобрести запчасти для своего мотоцикла. С этой целью в соцсети он разместил соответствующее объявление. В феврале на запрос петрозаводчанина откликнулся якобы владелец моторазборки из Ростовской области и написал о том, что в наличии есть необходимые детали. Заявитель, чтобы удостовериться в честности контрагента, попросил своего собеседника отправить фотографии запчастей. Получив их, покупатель договорился с продавцом о цене и сроках доставки. Житель карельской столицы перевёл деньги через систему онлайн-платежей.

Спустя несколько дней петрозаводчанин решил уточнить у владельца моторазборки трек-номер для отслеживания посылки. Обнаружив, что страница пользователя удалена, мужчина позвонил в транспортную компанию. Её специалисты уведомили петрозаводчанина о том, что на его имя ничего не отправляли. После этого он понял, что попался на уловку мошенника.

В похожей ситуации оказался и 46-летний житель Петрозаводска. На интернет-доске он нашёл объявление о продаже радар-локатора для катера. Мужчина связался с автором размещённой информации, договорился с ним о сделке, затем перевёл оговорённую сумму – 35 тысяч рублей. После этого без малого три месяца псевдовладелец оборудования обещал завершить сделку, а в конце февраля перестал выходить на связь. Товар, разумеется, так и не пришёл.

В настоящее время по обоим фактам мошенничества полицейские проводят проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

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