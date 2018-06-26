Жители Карелии пожаловались, что у них по всему поселку разбросан мусор

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В поселке Куркиеки Лахденпохского района жители хоть и платят за вывоз мусора, но все равно вынуждены жить в грязи.
В паблике "Лахденпохья навсегда" жители поселка Куркиеки сфотографировали переполненные мусорные баки и мусор, валяющийя вокруг.
"Примерно так управляющая компания вывозит мусор, и это постоянно: и по всему поселку разбросан мусор. Жители платят за вывоз мусора вовремя", - написали жители карельского поселка.
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