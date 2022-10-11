Жители Карелии пожаловались на карьерные грузовики, которые разбили дорогу между двумя поселками

Жители Лахденпохского района недовольны большегрузами на дороге «Элисенваара-Куркиёки».
Пользователи паблика «Лахденпохья - навсегда!» опубликовали фотографии карьерных грузовиков, так называемых «тонаров», на региональной трассе в Лахденпохском районе. Люди недовольны состоянием трассы после проезда большегрузов.
«Наши доблестные добыватели нерудных ископаемых решили открыть новый карьер прямо на дороге «Элисенваара - Куркиёки».
Забраться в гору не могут, накатали колею, легковушка проедет с трудом. Будьте внимательны», - говорится в сообщении паблика.
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