Жители Карелии пожаловались на проблемы с наличными в банкоматах, им ответили, что «все по графику»

Центр управления регионом Республики Карелия ответил на жалобы населения на отсутствие наличных в банкоматах Россельхозбанка.

«По информации банка, в Петрозаводске и районах Карелии загрузка банкоматов производится регулярно в соответствии с графиком», — сообщили в ЦУР.

Там также сослались на данные Отделения Национального банка по Республике Карелия Банка России, согласно которым кредитные организации непрерывно обеспечиваются наличными.