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Новости. Общество
13:56, 14 Июня 2018

Большинство читателей "Столицы на Онего" проведет летний отпуск дома, выяснилось в ходе опроса

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Многие читатели никуда не поедут этим летом - не могут или не хотят.

Как показал опрос, проведенный на нашем сайте, 38 процентов читателей (348 человек) проведут летний отпуск дома. На дачу или в деревню отправятся 29 процентов (261 человек).

Поехать за границу могут себе позволить 18 процентов респондентов (167 человек).

В Крыму планируют отдохнуть только 5 процентов опрошенных (50 человек), а на другие курорты России отправятся 8 процентов (72 человека).

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Комментарии

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User
2018-06-14 14:42:55
Главное во время отпуска дома не забывать радоваться, что Крым наш!
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