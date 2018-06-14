Большинство читателей "Столицы на Онего" проведет летний отпуск дома, выяснилось в ходе опроса

Многие читатели никуда не поедут этим летом - не могут или не хотят.

Как показал опрос, проведенный на нашем сайте, 38 процентов читателей (348 человек) проведут летний отпуск дома. На дачу или в деревню отправятся 29 процентов (261 человек).

Поехать за границу могут себе позволить 18 процентов респондентов (167 человек).

В Крыму планируют отдохнуть только 5 процентов опрошенных (50 человек), а на другие курорты России отправятся 8 процентов (72 человека).