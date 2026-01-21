РЕКЛАМА
Тема недели
От помощи к новой жизни: 2025 год фонда «Защитники Отечества» в Карелии
21 января, 12:20 Статьи
Личное мнение
Вызов для взрослых: детский омбудсмен Карелии о том, как удержать поколение Альфа от трагедий
19 января, 10:55 Статьи
Кинотетрис
«Марти Великолепный»: жизнь как пинг-понг, или трагикомедия о спортсмене-авантюристе
16 января, 18:00 Статьи
Новости

Инспекторы ДПС помогли попавшему в беду водителю на трассе в Карелии

14:14

Спасатели ликвидировали пожар в общежитии в Лахденпохье

14:11

В 2026 году лекарства начнут отпускать через «Почту России»

13:56

В Карелии произошло возгорание на территории карьера

13:42

В Петрозаводске обновят восемь контейнерных площадок

13:22

Прокуратура поддержала требование карельских профсоюзов о выплате северных молодежи с первого дня работы

13:17

В Карельском зоопарке больше не будет выступлений львиц

13:10

Хозяйственная постройка сгорела под Петрозаводском

13:01

В России предложили ввести плату за каждую попытку сдачи экзамена на водительские права

12:45

Жители Карелии предпочитают Xiaomi и Samsung

12:38

В Госдуме предложили расширить условия для получения почётного звания «Ветеран труда»

12:30

Элиссан Шандалович обозначил задачи на заключительную парламентскую сессию

12:20

В Карелии планируют создать научный центр в сфере биотехнологий

12:15

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в преступлении

11:57

Преподаватель ПетрГУ вошел в Квалификационную коллегию судей Карелии

11:42

В Лахденпохском районе перекроют дороги из-за ралли

11:22

2700 участков выдано в Карелии по программе «Гектар в Арктике»

11:02

Вузы изменили перечень вступительных экзаменов

10:59

Тренер «Динамо-Карелия» объяснил проигрыш своей команды в выездном матче

10:48

Стала известна сумма компенсации за гибель трёх человек в страшном ДТП на Ключевой

10:32

Женщина-водитель получила травмы в ДТП в Кондопоге

10:22

В Петрозаводске мошенники обманули двоих мужчин

10:11

Взял деньги на Mercedes, потратил на бизнес: в Карелии вынесен приговор мошеннику

09:55

Итальянские ученые подтвердили водоочистительные свойства карельского шунгита

09:41

Жители семи домов в центре Петрозаводска остались без холодной воды

09:28

Мечту маленького Андрея исполнили полицейские из Пряжи

09:22

С 1 марта в России вступят в силу новые правила обучения в автошколах

08:58

Форелеводам отказали в создании участка на Шуезере в Карелии

08:39

Две карельских компании вошли в топ лучших работодателей России

08:23

Капремонт девяти школ планируют завершить в Карелии в 2026 году

08:02

Стало известно, кто из знаменитостей выступит на фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске

07:44

Пострадавшей от нападения собак пенсионерке из Карелии выплатят 100 тысяч рублей компенсации

07:22

Жителя Сортавалы приговорили к 14 годам колонии за развратные действия с детьми

07:01

Более 180 волков добыли карельские охотники в 2025 году

06:44

В России ужесточаются меры против мессенджера Telegram

00:13

Найденного в Босфоре мертвого мужчину опознали как пловца Николая Свечникова

23:26

«Карелия-Динамо» в упорной борьбе вновь уступила победу противнику

22:46

Самое важное за сегодня

22:20

Возвращение тепла в квартиры жителей Кукковки контролирует Прокуратура Карелии

21:46

Сумпосадский сельский дом культуры признан одним из лучших в Карелии

21:32

Жилой дом загорелся на севере Карелии

21:03

На восточной границе Финляндии благодаря забору задержали первого нарушителя

20:01

Законопроект сенатора Зубарева по наделению Рыбоохраны новыми полномочиями поддержали в Госдуме

19:24

На Кукковке восстановили подачу холодной воды

18:55

В автошколах введут обязательное изучение темы опасного вождения в 2026 году

18:32

Жители Петрозаводска стали чаще читать о бизнесе и кулинарии

18:05

В мэрии Петрозаводска прокомментировали ситуцию с бесхозными дорогами на улице Музерской

17:45

Анализ на риск инфаркта и инсульта включён в бесплатную диспансеризацию по ОМС

17:22

Морозы до -25°С ударят в Карелии 22 января

17:02

Артур Парфенчиков: «В 2026 году продолжим развивать спортивную инфраструктуру в Петрозаводске»

16:55

Больше 10 домов в районе Кукковка остались без холодной воды

16:44

Капремонт детского сада в Сортавале начнётся 1 марта

16:30

Численность избирателей уменьшилась в Карелии

16:02

Жители города Сортавала удивили главу округа снежным искусством

15:48

Школьников начнут обучать сборке и управлению дронами на уроках

15:32

Инна Колыхматова возглавила медиарейтинг глав столиц Северо-Запада

15:12

Более 3,6 тысяч браков зарегистрировали в Карелии в 2025 году

15:01

В ЖК «Флотилия» можно купить квартиры с планировками для больших и маленьких семей

14:40

Глава Карелии отправил председателя Госкомитета по жилнадзору в Сегежу решать проблемы с теплом

14:30

В Медвежьегорске пожарные освободили школьников из лифта

14:12

В Петрозаводске в 2026 году пройдут джазовый и музыкально-поэтический фестивали

14:00

В России установлен план призыва на 2026 год

13:56

Больнице скорой помощи в Петрозаводске хотят дать имя Державина или Иссерсона

13:50

Ежемесячная выплата для школьников 17–18 лет увеличена в Карелии

13:36

Лису заметили на территории Республиканской больницы в Петрозаводске

13:20

Поликлиники Петрозаводска оснастили новой техникой и отремонтировали в рамках нацпроекта

13:05

Мужчина с поддельным паспортом хотел снять деньги в банке Петрозаводска

12:51

С 1 февраля Соцфонд автоматически увеличит размер социальных выплат и пособий

12:37

Два человека погибли в аварии с бензовозом на трассе «Кола»

12:30

Российский космонавт показал, как выглядит северное сияние с борта МКС

12:17

Утренний автобусный рейс из Петрозаводска в Ладва-Ветку отменен

12:02

Станция переливания крови Петрозаводска обратилась за помощью к горожанам

11:37

Десять новых автобусов вышли на муниципальные маршруты Петрозаводска

11:21

«Сгорело всё»: пострадавшие на пожаре в Ильинском просят помощи

11:07

На Кукковке 17 квартир остаются без тепла

10:50

Умерла учительница из Кадетского корпуса в Петрозаводске

10:42

Семейная пара из Кондопоги отметила «сапфировую» свадьбу

10:23

При поддержке правительства Карелии в Петрозаводске продолжат обновлять дорожную инфраструктуру

10:18

В Петрозаводске состоится массовый забег «Бегущие огни Гипербореи»

10:02

Человек пострадал в аварии после съезда авто в кювет в Карелии

09:39

Госавтоинспекция проводит в Петрозаводске массовые проверки

09:29

В поселке Пуйккола в Карелии открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

08:58

Стали известны подробности смертельного ДТП в Прионежском районе

08:39

В МВД напомнили о еще одном способе защиты аккаунта на Госуслугах

08:22

Заяц и волк попали в фотоловушку заповедника «Кивач»

08:02

Ученые зафиксировали изменение формы мозга у астронавтов после полетов

07:44

Водлозерский парк приглашает рыбаков на фестиваль «Пудожские налимы»

07:19

В парламенте Карелии поддержали запрет дрифтинга на парковках и в общественных местах

07:02

В Малайзии работает «дом престарелых» для молодёжи, страдающей от выгорания

06:41
Жители Карелии предпочитают Xiaomi и Samsung
Сегодня 12:38 Общество
Цифровая экосистема МТС на основе данных собственной розничной сети проанализировала спрос на смартфоны в Республике Карелия.

фото: © ПАО МТС

По итогам года Xiaomi и Samsung стали самыми популярными брендами смартфонов в регионе — на них пришлось 26% и 16% соответственно. В то же время больше всего денег жители региона потратили на смартфоны бренда Apple.

В 2025 году бренд Xiaomi остался лидером по популярности как в Карелии, так и по всей России. Самой продаваемой моделью в республике стал Xiaomi Redmi A5. При этом гаджеты Samsung продемонстрировали самый заметный рост не только по количеству проданных устройств, но и по расходам жителей региона на обновление смартфонов. Huawei занял третье место по объёмам продаж, на устройства этого бренда пришлось 15% всех проданных в рознице МТС смартфонов.

При этом Apple продолжает лидировать в денежном выражении за счёт высокой средней стоимости. На покупку гаджетов этой марки ушло 26% всех средств петрозаводчан, вложенных в покупку смартфонов в прошлом году. Среди устройств американского бренда местные жители чаще всего выбирали iPhone 13.

По итогам года в России было продано 23,6 млн смартфонов на сумму 574 млрд рублей. Средняя стоимость смартфона составила 24,3 тыс. рублей. Одним из заметных изменений 2025 года стал рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20–40 тыс. рублей показал самую высокую динамику среди всех категорий. Его доля выросла почти на 2 п. п. и достигла 20% в штуках и 22% в деньгах. Таким образом, каждый пятый проданный в России смартфон относится к среднему сегменту.

