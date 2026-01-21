Жители Карелии предпочитают Xiaomi и Samsung

Цифровая экосистема МТС на основе данных собственной розничной сети проанализировала спрос на смартфоны в Республике Карелия.
По итогам года Xiaomi и Samsung стали самыми популярными брендами смартфонов в регионе — на них пришлось 26% и 16% соответственно. В то же время больше всего денег жители региона потратили на смартфоны бренда Apple.
В 2025 году бренд Xiaomi остался лидером по популярности как в Карелии, так и по всей России. Самой продаваемой моделью в республике стал Xiaomi Redmi A5. При этом гаджеты Samsung продемонстрировали самый заметный рост не только по количеству проданных устройств, но и по расходам жителей региона на обновление смартфонов. Huawei занял третье место по объёмам продаж, на устройства этого бренда пришлось 15% всех проданных в рознице МТС смартфонов.
При этом Apple продолжает лидировать в денежном выражении за счёт высокой средней стоимости. На покупку гаджетов этой марки ушло 26% всех средств петрозаводчан, вложенных в покупку смартфонов в прошлом году. Среди устройств американского бренда местные жители чаще всего выбирали iPhone 13.
По итогам года в России было продано 23,6 млн смартфонов на сумму 574 млрд рублей. Средняя стоимость смартфона составила 24,3 тыс. рублей. Одним из заметных изменений 2025 года стал рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20–40 тыс. рублей показал самую высокую динамику среди всех категорий. Его доля выросла почти на 2 п. п. и достигла 20% в штуках и 22% в деньгах. Таким образом, каждый пятый проданный в России смартфон относится к среднему сегменту.