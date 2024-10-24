Жители Карелии признались, что им сложно найти работу по специальности

Почти две трети опрошенных жителей республики признались, что не могут быстро найти работу по своей профессии.

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, провели опрос среди экономически активных жителей Карелии, где выяснили, насколько просто в регионе найти работу по специальности и насколько важно для жителей трудоустраиваться в короткий срок. Об этом рассказали в пресс-службе hh.ru.

Как выяснилось в ходе опроса, 68% респондентов считают, что в Карелии сложно найти работу по профессии. За год доля таких людей выросла на 2%.

О трудностях в построении карьеры заявляли чаще других заявляли представители сферы искусства и масс-медиа — в 80% случаях. Кроме того, на высокую конкуренцию и трудности в поиске работы жалуются топ-менеджеры, ИТ-специалисты, преподаватели, репетиторы и другие работники сферы науки.

«С другой стороны, есть те, кто не видит никаких проблем в трудоустройстве — это каждый третий соискатель в сфере автобизнеса, продажах, производстве, строительстве, ритейле, а также общепите и туризме. В данном случае — все эти сферы относятся к остродефицитным, конкуренция среди соискателей в них, действительно, ниже нормы, а вот работодательский спрос кратно выше, значит, что и предложений о работе много», — отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Также на платформе отметили, что для 60% опрошенных жителей Карелии поиск работы «здесь и сейчас» — критически важная задача. За год число таких граждан упало на 3%.