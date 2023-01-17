Жители Карелии продолжают массово заражать друг друга ОРВИ и гриппом

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Карелии за неделю вырос на треть.

За истекшие семь дней в республике медики выявили 5 339 новых случаев заболевания ОРВИ и гриппом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 27,8%. Больше всего болеют дети и подростки в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет.



В Петрозаводске за неделю специалисты зафиксировали 2 281 случай заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Этот показатель выше эпидпорога на 22,1%.



По этой причине на карантин закрыты 18 класс в девяти средних школах республики. Это Петрозаводск, Сортавальский, Калевальский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский и Суоярвский районы.



Также домой отправили воспитанников двух групп в детском саду в Сортавальском районе.



За прошедшую неделю, в частности, выявлен «свиной» грипп A(H1N1).



С диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю госпитализированы 38 человек. Этот показатель почти вдвое ниже по сравнению с прошлой неделей (-42,3%).