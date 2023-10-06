Жители Карелии продолжают перечислять миллионы мошенникам

Полиция республики проводит проверки по шести заявлениям, которые поступили в органы за эти выходные.

За минувшую пятницу и выходные дни в полицию республики поступило шесть заявлений от людей, которых обманули мошенники по известной схеме. Аферисты звонили жертвам под видом сотрудников банка и силовиков и внушали, что их деньги находятся в опасности.

Четыре заявления от пострадавших зарегистрированы в Петрозаводске. Самый большой убыток понес 39-летний житель столицы республики, который перевел на счета аферистов 450 тысяч рублей.



Злоумышленники сообщили мужчине, что на него незаконно оформили кредит, и для отмены операции вынудили взять в банке такую же сумму. Далее он обналичил заемные средства и перевел на счет, принадлежащий неизвестному лицу.



Аналогичным образом похитили 400 тысяч рублей у 64-летней петрозаводчанки, по 300 тысяч рублей перечислили мошенникам 28-летний житель города и 74-летняя пенсионерка.

Кроме того, в полицию Беломорского района с заявлением о мошенничестве обратился 38-летний мужчина. От «майора полиции по фамилии Антонов» мужчина узнал, что с его счета кто-то пытается вывести деньги.



Чтобы их спасти, он обналичил 98 тысяч рублей, а затем перевел их на номера телефонов, которые ему продиктовал собеседник. В субботу 60-летнему жителю Костомукши мошенник позвонил под видом сотрудника другого силового ведомства. Он убедил мужчину оформить кредит на 200 тысяч рублей и перевести деньги на сторонние счета.