Жители Карелии продолжают собирать лисички (ФОТОФАКТ)

В Сортавальском районе не спешат закрывать грибной сезон.
Жительница Сортавалы поделилась со своими подписчиками в соцсети фото лисичек, которые нашли на острове Риеккалансаари.
«19 ноября, легкий морозец, выпал первый снежок...А мы опять насобирали лисичек!!» - пишет Анна Азаренок.
В ноябре фотограф из Сортавалы собирает грибы не в первый раз. Так, 13 ноября Анна похвасталась урожаем лисичек.
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