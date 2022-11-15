Жители Карелии продолжают собирать лисички (ФОТОФАКТ)

В Сортавальском районе не спешат закрывать грибной сезон.

Жительница Сортавалы поделилась со своими подписчиками в соцсети фото лисичек, которые нашли на острове Риеккалансаари.

«19 ноября, легкий морозец, выпал первый снежок...А мы опять насобирали лисичек!!» - пишет Анна Азаренок.

В ноябре фотограф из Сортавалы собирает грибы не в первый раз. Так, 13 ноября Анна похвасталась урожаем лисичек.