Жители Карелии продолжают умирать от COVID-19, несмотря на спад заболеваемости

За минувшие сутки в республике зарегистрировали еще одну смерть от коронавируса, общее число жертв приблизилось к полутора тысячам.

По данным на 3 мая, за сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1 498 человек, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На сегодняшний день в Карелии зарегистрированы 134 245 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17 605 детей.

За прошедшие сутки выявлены 50 инфицированных (7 – дети), из них непривитых – 42 (84%).

В ковидных стационарах получают лечение 278 пациентов, в состоянии средней тяжести – 254 человека, в тяжёлом – 24 (из них непривитых - 24).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 131 680 человек, за последние сутки – 65.

Напомним, в Карелии в настоящее время смягчены ковидные ограничения.