Жители Карелии проголосовали за медведя

Онлайн-голосование за варианты логотипа "Сделано в Карелии" для маркировки товаров определило лидеров.

Больше всего голосов по состоянию на 27 марта набрало изображение медведя. Его выбрало более тысячи участников голосования.

На втором месте – изображение карельского пейзажа (462 голоса).

Голосование на сайте правительства Карелии продлится до 1 апреля.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".