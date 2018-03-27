Жители Карелии проголосовали за медведя

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Онлайн-голосование за варианты логотипа "Сделано в Карелии" для маркировки товаров определило лидеров.
Больше всего голосов по состоянию на 27 марта набрало изображение медведя. Его выбрало более тысячи участников голосования.
На втором месте – изображение карельского пейзажа (462 голоса).
Голосование на сайте правительства Карелии продлится до 1 апреля.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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