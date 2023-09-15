Жители Карелии проявили сочувствие и поддержали избитую в Пудоже девочку

Жители республики в соцсети обратились к избитой девочке с теплыми и добрыми пожелания и словами поддержки.

Широкий резонанс и продолжение получила история о которой мы сегодня писали - о жестоком избиении школьницы в Пудоже.

Жители республики проявили сочувствие и активно поддержали девочку, которая получила травмы. Обращение с добрыми словами и пожеланиями появилось в паблике «Подслушано в Пудоже | Карелия».

«Я прошу тебя, не думай что ты изгой! Ты очень смелая, раз пришла на эту встречу! Ты очень сильная, раз эти… вдвоем накинулись!» — пишет автор поста.

«Из-за чего бы ни был этот конфликт — Ты лучше их! Потому что они пошли на крайние меры, пытаясь показать свою крутость! Значит, они не могут переплюнуть тебя в чем-то другом!» — продолжает пользователь сети.

Житель республики также пишет: «Все это заживет, все наладится. У твоих обидчиков будет же все по-другому, у них пойдет не лучшая полоса, да и все их действия будут влиять на их будущую жизнь».

«Я совсем не знаю тебя, но ты справишься! Будь умницей! Выше нос!» — проникновенно, ободряюще, жизнеутверждающе и искренне добавляет автор сообщения.

В комментариях к посту пользователи сети тоже поддержали девочку и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Напомним, в Министерстве образования и спорта Карелии контролируют ситуацию с участием подростков в Пудожском районе.

Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Карелии отреагировал на обращения в связи с избиением девушки-подростка.