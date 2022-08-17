Жители Карелии просидели на больничных миллиард рублей

Отделение Фонда соцстрахования выплатило жителям Карелии миллиард рублей в виде пособий по временной нетрудоспособности.

По информации Фонда соцстрахования, получателями выплат с начала года стали почти 80 тысяч работающих граждан. В целом жители республики провели на «больничном» более 1 млн дней, при этом средняя продолжительность болезни составила 10 дней.

Пособие по временной нетрудоспособности, по сути, является компенсацией работающему человеку того заработка, который он не смог получить вследствие болезни, травмы или по ряду других причин, например, уходу за больным членом семьи. И очень важно, чтобы жители Карелии получали данные денежные выплаты своевременно, в полном объеме и без лишней бумажной волокиты.

В предыдущие годы для получения пособия по временной нетрудоспособности работнику самому необходимо было обратиться с заявлением к своему работодателю, затем работодатель направлял в Фонд социального страхования сведения, необходимые для назначения пособия, а Фонд в свою очередь его выплачивал. С начала этого года ситуация кардинально изменилась.

Сегодня Фонд видит в единой информационной системе закрытый электронный листок нетрудоспособности работающего гражданина, сводит все необходимые для расчета сведения воедино, в том числе и с помощью межведомственного взаимодействия, и направляет их работодателю для подтверждения, дополнения или корректировки. После получения ответа от работодателя производится выплата.

«Несмотря на то, что установленный законом срок для выплаты Фондом социального страхования пособий - 10 рабочих дней, средний срок оплаты больничного листа в Карелии составляет 5-6 дней», - пояснила начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Мария Ремесленникова.

По ее словам, проактивный режим выплаты пособий предусматривает предоставление социальных гарантий гражданам не по факту обращения, а по факту права.

Фонд напомнил, что ФСС при заболевании самого работника выплачивает пособие, начиная с 4 дня временной нетрудоспособности, первые три дня оплачивает работодатель. При травме на производстве или в случае ухода за заболевшим членом семьи больничный лист оплачивается полностью Фондом социального страхования.

Отследить статус выплаты, размер пособия и его расчет можно в личном кабинете ФСС – lk.fss.ru или мобильном приложении «Социальный навигатор».

Телефон горячей линии по вопросам назначения и выплаты пособий – (8142) 79-10-15.