Жители Карелии просят спасти замерзающего лебедя

Птицу на замерзающей реке заметили жители Пудожского района Карелии.
Жительница Пудожского района Дарья Гладкая рассказала в соцсети о том, что у моста на реке Черная в деревне Каршево плавает одинокий серый лебедь.
«Скоро лед полностью захватит открытую воду. Есть у кого контакты людей, которые могут помочь в данной ситуации.
Птица замерзнет», - написала Дарья Гладкая.
Напомним, ранее наше издание сообщало о том, что в Карелии на Ладожском озере отдохнула стая из 19 лебедей.
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