Жители Карелии просят спасти замерзающего лебедя

Птицу на замерзающей реке заметили жители Пудожского района Карелии.

Жительница Пудожского района Дарья Гладкая рассказала в соцсети о том, что у моста на реке Черная в деревне Каршево плавает одинокий серый лебедь.



«Скоро лед полностью захватит открытую воду. Есть у кого контакты людей, которые могут помочь в данной ситуации.

Птица замерзнет», - написала Дарья Гладкая.



Напомним, ранее наше издание сообщало о том, что в Карелии на Ладожском озере отдохнула стая из 19 лебедей.