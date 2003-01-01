Жители Карелии публично благодарят своих дворников за работу

О нескольких случаях, когда люди не поленились и публично поблагодарили тех, кто делает их дворы чище, рассказали в Госкокомитете Карелии по жилнадзору.

Так, совет дома № 5 по улице Сорокской в Петрозаводске благодарит дворника Анатолия, который круглый год заботится о дворе. «Дорожки к подъезду и придомовая дорожка всегда в идеальном состоянии».

А жители Беломорска говорят огромное спасибо Федору (на первом фото) – дворнику дома № 5 по улице Мерецкова, который не только всегда очистит и вовремя посыплет песком придомовую территорию, но и сообщит о найденных на улице ключах, банковских картах и других потерях.

