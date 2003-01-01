РЕКЛАМА
Питкярантский стрелок, убийство инвалида, драки и аферы: самые громкие преступления 2025-го года
11 января, 17:17 Статьи
От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году
11 января, 08:30 Статьи
Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые сломали систему
10 января, 00:10 Статьи
20:00

Жители Карелии публично благодарят своих дворников за работу

18:25

И снова снег: прогноз погоды в Карелии на 12 января

17:00

Глава Карелии показал супруге оснащение больницы в Костомукше

16:25

Названа причина страшной аварии с девятью пострадавшими в Карелии

15:54

Артур Парфенчиков назначил Ларису Подсадник куратором Костомукшского округа

14:45

Десять человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Петрозаводске

14:18

Женщина пострадала на пожаре в Олонецком районе Карелии

13:55

«Сыночек, любимый, как я без тебя буду жить»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

12:30

Артур Парфенчиков рассказал, как в Карелии устраняют последствия циклона

11:45

Охотники добыли волчицу, пугавшую жителей Пудожского района

11:15

«Золотое кольцо России» стало больше на 49 городов и сел

10:35

Стало известно, в каком состоянии 5 детей и 4 взрослых, пострадавших в страшной аварии на трассе в Карелии

10:02

Балканский вихрь «Фрэнсис» обрушит на Карелию метели и сильный ветер

09:02

08:33

Пятеро детей попали в больницу после ДТП на трассе в Олонецком районе

02:51

Власти Финляндии планируют тайно разместить на территории страны ядерное оружие

00:12

Украшенная ангелами ёлка из Петрозаводска может стать самой красивой в России

23:26

Автомобиль повис над дорогой после ДТП в Муезерском районе

22:52

Военнослужащий из Питкяранты Роман Филюгин погиб в зоне спецоперации

21:23

Будущих родителей в России начнут проверять на наличие генетических заболеваний

19:38

Глава Карелии проконтролировал ход строительства дома-интерната в Костомукше

17:50

Сильные метели накроют Карелию 11 января

17:22

Дорожники работают в усиленном режиме на региональных трассах Карелии

16:48

55-летний петрозаводчанин ножом зарезал возлюбленную во время ссоры

16:17

Объявленный в розыск ребёнок из Карелии найден полицейскими

15:42

Артур Парфенчиков напутствовал молодых пограничников в Костомукше

15:19

Человек отравился дымом при пожаре в Кондопожском районе

14:48

Синоптики предупредили об опасных погодных условиях в Карелии

13:18

В России повысят государственные пенсии по инвалидности

12:23

На 89-м году жизни умерла врач из Петрозаводска Таисия Петрова

10:35

Житель Беломорского округа Рустам Джандаров погиб на СВО

09:36

ИКИ РАН: редкий парад планет вновь произойдет в ближайшие недели

09:00

Пожарные оказали помощь при ДТП на трассе «Кола» в Карелии

08:30

00:10
Сегодня 18:25 Общество
О нескольких случаях, когда люди не поленились и публично поблагодарили тех, кто делает их дворы чище, рассказали в Госкокомитете Карелии по жилнадзору.

фото: © Тиана Татиана, Беломорская трибуна

Так, совет дома № 5 по улице Сорокской в Петрозаводске благодарит дворника Анатолия, который круглый год заботится о дворе. «Дорожки к подъезду и придомовая дорожка всегда в идеальном состоянии».

А жители Беломорска говорят огромное спасибо Федору (на первом фото) – дворнику дома № 5 по улице Мерецкова, который не только всегда очистит и вовремя посыплет песком придомовую территорию, но и сообщит о найденных на улице ключах, банковских картах и других потерях.

На улицы Петербурга вышли дворники из Индии. 

