890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Карелия пять лет подряд соседствует с самой счастливой страной мира
18.03.2022 18:40
Карниз дома обрушился в центре Петрозаводска на тротуар, где шли люди (ФОТО И ВИДЕО)
18.03.2022 13:55

Жители Карелии пытались вынести из магазина продукты, но были задержаны Росгвардией

Новости. Криминал
10:19, 19 Марта 2022
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

Новости партнеров

В Сегеже при попытке вынести из магазина мясо и конфеты задержали двух местных жителей.

Как пояснили в региональном управлении Росгвардии, в одном из сетевых магазинов Сегежи сработала тревожная сигнализация. На место вызова выехал наряд группы задержания районного отдела вневедомственной охраны. По прибытии росгвардейцы установили, что двое неизвестных совершили хищение товаров - конфет и мясной продукции. Нарушителями оказались 25-летний и 38-летний местные жители.

Подозреваемых в попытке хищения мужчин задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
15.03.2022, 14:10
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
16.03.2022, 11:44
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)
14.03.2022, 11:24
Известный форелевод в Карелии заявил об уходе от импортозависимости
16.03.2022, 11:57
УФСБ Карелии обратилось к жителям республики в связи с событиями на Украине
16.03.2022, 11:46
Спецслужбы Финляндии не видят угрозу в приезжающих в страну россиянах

Чтиво

Сегодня 08:30
Частная жизнь
«Нас действительно ждали»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал пронзительную личную историю о Крыме.
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»