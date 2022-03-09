Жители Карелии пытались вынести из магазина продукты, но были задержаны Росгвардией

В Сегеже при попытке вынести из магазина мясо и конфеты задержали двух местных жителей.

Как пояснили в региональном управлении Росгвардии, в одном из сетевых магазинов Сегежи сработала тревожная сигнализация. На место вызова выехал наряд группы задержания районного отдела вневедомственной охраны. По прибытии росгвардейцы установили, что двое неизвестных совершили хищение товаров - конфет и мясной продукции. Нарушителями оказались 25-летний и 38-летний местные жители.



Подозреваемых в попытке хищения мужчин задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.