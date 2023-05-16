Жители Карелии рассказали, куда хотят трудоустроиться в первую очередь

В ходе опроса в топ оптимальных вариантов для трудоустройства в Карелии вошли международные компании и российские фирмы с зарубежным участием.

Опрос на предмет того, какие компании предпочитают жители Карелии, провели эксперты «Яков и Партнёры» и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в рамках совместного исследования «Тренды на рынке труда-2023».

Самыми привлекательными оказались крупные частные компании — их бы выбрал 71% респондентов.

На втором месте оказались предприятия малого и среднего бизнеса — привлекательным вариантом для трудоустройства их считают 55% жителей Карелии.

Третье место заняли российские компании с госучастием — здесь хотели бы работать и карьерно расти 53% опрошенных.

Также популярными ответами стали международные компании и российские компании с иностранным участием — их бы выбрали 45% и 40% жителей Карелии соответственно.

Меньше всего жителей региона интересует работа в некоммерческой организации (27%), а также в стартапе (29% опрошенных).