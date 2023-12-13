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Жители Карелии рассказали, насколько их волнует закрытие границы с Финляндией

Новости. Общество
16:47, 14 Декабря 2023
фото: © KainuunRaja / Twitter

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Мнения на счет закрытия границы сильно разделились.

Минувший месяц для Карелии стал очень необычным — в ноябре были полностью закрыты все пункты пропуска на границе с Финляндией. Впрочем, закрыты КПП оказались на всем протяжении российско-финляндской границы. Случилось такое впервые за многие десятилетия российско-финляндских отношений. 

Карельский участок границы был закрыт почти месяц. В полночь на 14 декабря вновь открылось движение в пункте пропуска «Вяртсиля». Впрочем, там, как и в другом открывшемся КПП «Торфиновка», вновь были замечены мигранты, которые и стали причиной «замораживания» границы.

В связи с этим «Столица на Онего» решила поинтересоваться у своих читателей, волнует ли их полное закрытие границы с Финляндией.

Мнения разделились самым кардинальным образом, и ни один из вариантов ответа не стал абсолютным лидером или аутсайдером. Так, больше всего голосов набрал вариант «закрытие границы не волнует, никаких связей с Финляндией нет» — его выбрали 27% участников опроса. Еще 24% порадовались, что границу с недружественной страной закрыли.

В то же время, 21% ответивших очень взволновало закрытие границы, поскольку они имеют родственников в соседней стране. Еще 14% редко бывали в Финляндии, но посчитали, что закрытые границы негативно скажутся на экономике. Наконец, 11% ответивших часто посещали Суоми, и их тоже взволновала перспектива "железного занавеса".

Получилось, что голоса сторонников и противников закрытия границы разделились примерно пополам — 51% на 49% соответственно.  

Всего в опросе «столицы на Онего» приняли участие 1002 человека.

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