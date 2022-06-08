Жители Карелии рассказали, сложно ли им найти работу по профессии

Большинство жителей республики критично оценивают перспективы поиска работы по специальности.

Специалисты сайта по поиску работы hh.ru в ходе массового опроса жителей СЗФО проанализировали настроения соискателей. Выяснилось, что из всех соседних регионов жители Карелии, наряду с соискателями из республики Коми, наиболее критично оценивают шансы найти работу по специальности.

Как показал опрос, 24% жителей республики считают, что найти такую работу очень сложно. Еще 55% уверены в том, что это скорее сложно. Лишь 15% опрошенных надеются, что, скорее всего, найдут работу по профессии. В том, что это будет легко, в Карелии не уверен никто.

Еще 6% опрошенных затруднились ответить.

В результате 79% соискателей в Карелии считают, что поиск работы по специальности сопряжен с немалыми трудностями. Столько же сомневающихся — в республике Коми. В остальных регионах Северо-Запада соискатели более оптимистично смотрят на перспективы поиска работы по профессии, хотя нигде число уверенных в легкости поиска такой работы не превышает половины опрошенных.