Жители Карелии решили, что алкоголь и закуска в магазинах бесплатные

Росгвардейцы пресекли нарушения на охраняемых объектах.

В четверг, 25 января, тревожные кнопки нажали сотрудники магазинов в Сегеже и Сортавале, рассказали в пресс-службе Росгвардии Карелии.

Так, патруль Росгвардии задержал в Сегеже 31-летнего жителя Муезерского района, который украл в магазине алкоголь.

А в поселке Хелюля росгвардейцы задержали 35-летнюю местную жительницу. Женщина прямо в магазине откусила булочку с курицей и, не заплатив, выбежала на улицу.

Росгвардейцы передали задержанных полиции для дальнейшего разбирательства.