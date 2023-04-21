Жители Карелии реже всех в стране оценивают свое школьное образование на «отлично»

В результате опроса выяснилось, что в республике критично оценивают свое школьное образование.

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter провела опрос, в ходе которого выяснялось, как соискатели из разных регионов России оценивают свое школьное образование.

Выяснилось, что жители Карелии характеризуют полученное ими образование в целом на 3,6 балла из пяти. Для сравнения, в целом по России эта оценка составляет 3,8 балла.

Характерно, что, чем больше возраст соискателя, тем выше он оценивает свое школьное образование.

При этом соискатели из Карелии реже всего в России оценивают свое школьное образование на «отлично». Оценку «5» себе готовы поставить лишь 23% опрошенных, тогда как в среднем по России эта цифра составляет 30%.

Оценку «хорошо» своему школьному образованию поставили 37% местных жителей (36% по стране), «удовлетворительно» — 25% (23% по стране). Еще 9% совсем не удовлетворены качеством своего школьного образования. Остальные затруднились ответить.