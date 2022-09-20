Жители Карелии сдали оружие военнослужащим

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии проверили сохранность оружия у населения республики.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, сотрудники и военнослужащие управления вместе с сотрудниками МВД за минувшую неделю провели 133 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Жители Карелии добровольно сдали сотрудникам и военнослужащим Росгвардии 10 единиц оружия. В 12 случаях росгвардейцы составили протоколы об административных нарушениях, а также изъяли 1 единицу оружия.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали дебошира на Перевалке.