Жители Карелии сдали оружие военнослужащим

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии проверили сохранность оружия у населения республики.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, сотрудники и военнослужащие управления вместе с сотрудниками МВД за минувшую неделю провели 133 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.
Жители Карелии добровольно сдали сотрудникам и военнослужащим Росгвардии 10 единиц оружия. В 12 случаях росгвардейцы составили протоколы об административных нарушениях, а также изъяли 1 единицу оружия.
Ранее сотрудники Росгвардии задержали дебошира на Перевалке.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание