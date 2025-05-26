Жители Карелии сдали в банки более 173 тысяч монет

В Карелии подвели итоги всероссийской весенней акции «Монетная неделя».

Жители республики сдали в банки 173,3 тысяч монет на общую сумму 836,6 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе отделения Национального банка, больше всего в Карелии собрали десятирублевых и рублевых монет – свыше 60 тысяч и 42 тысяч штук соответственно. Среди мелких монет лидером по сбору стала монета номиналом 10 копеек (свыше 10 тысяч штук). Реже всего обменивали пятикопеечные монеты – их сдано более 5 тысяч штук. Сумму принесенных монет зачисляли на личный счет или обменивали монеты на банкноты.

«Монеты не должны лежать без дела. Средний срок их службы – 25-30 лет. Монеты востребованы при расчетах за мелкие покупки в магазинах или за поездки в транспорте. Чтобы вернуть монеты в обращение, необязательно ждать очередной акции, нужно просто оплачивать ими товары и услуги. Кроме этого, монеты можно принести в банк и зачислить их сумму на счет. Некоторые банки, как и во время проведения Монетной недели, продолжают предоставлять эту услугу без комиссии и без ограничений по сумме, – рассказал начальник отдела наличного денежного обращения Отделения-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Гусаров.

В этом году в акции участвовали 35 тысяч торговых точек крупнейших ретейлеров страны, в том числе 189 – в Карелии. В частности, жители Северо-Запада принесли в магазины и обменяли на банкноты более полутора миллионов монет на сумму почти 8,5 миллионов рублей.

Всего жители регионов страны на Монетной неделе вернули в оборот более 51 миллиона монет почти на 242 миллиона рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.