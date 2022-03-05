Жители Карелии сдали в Росгвардию 11 единиц оружия и около 400 патронов

Сотрудники регионального Управления Росгвардии за минувшую неделю составили 7 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия, сообщили в ведомстве.

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Карелии совместно с представителями МВД за прошедшую неделю провели 228 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.



Жители Карелии добровольно сдали 11 единиц оружия и 383 патрона, сообщили в Управлении. Росгвардейцы составили 7 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. За нарушение законодательства изъято 4 единицы оружия.