Жители Карелии сдали в Росгвардию 11 единиц оружия и около 400 патронов

Сотрудники регионального Управления Росгвардии за минувшую неделю составили 7 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия, сообщили в ведомстве.
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Карелии совместно с представителями МВД за прошедшую неделю провели 228 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.
Жители Карелии добровольно сдали 11 единиц оружия и 383 патрона, сообщили в Управлении. Росгвардейцы составили 7 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. За нарушение законодательства изъято 4 единицы оружия.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание