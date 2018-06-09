Жители Карелии смогли получить 2,4 млн рублей по искам Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора в Карелии в 2017 году в 1,5 раза увеличило число судебных исков, поданных в защиту прав потребителей.

За год Роспотребнадзор направил в суды 27 исковых заявлений, в том числе 23 – в защиту конкретных потребителей и 4 – в защиту интересов неопределённого круга лиц. Больше всего исковых заявлений было связно с розничной торговлей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.