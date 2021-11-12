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Жители Карелии смогут 24 декабря узнать о всех своих долгах

Новости. Общество
17:20, 22 Декабря 2021
фото: © ФССП России

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УФССП республики присоединится к Всероссийской акции «Узнай о своих долгах».

УФССП России по Республике Карелия присоединится 24 декабря к Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах» и проведет мероприятия по всей республике в очном формате. В ходе акции приставы ознакомят жителей республики с сервисами, на которых можно получить достоверную информация об исполнительных производствах.

Так, в Петрозаводске мобильные пункты будут развернуты в торговых комплексах на улице Ленинградская, 13 и Комсомольском проспекте, 27, с 16.00 до 19.00.

Каждый желающий сможет узнать о наличии долгов, а также узнать о работе сервисов, позволяющих самостоятельно контролировать наличие задолженности. Судебные приставы помогут гражданам установить приложение на мобильное устройство и разъяснить порядок его использования.

Напоминаем, чтобы узнать о долгах, достаточно посетить официальный сайт УФССП России по Республике Карелия.

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Комментарии

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Саныч
2021-12-22 18:09:15
Они бы ХОТЯ БЫ на рабочих местах сидели и телефоны рабочие брали. Фиг дозвонишься.
кир
2021-12-22 18:32:11
Саныч, жить надо по средствам, тогда и долгов не будет. :)
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