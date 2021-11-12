Жители Карелии смогут 24 декабря узнать о всех своих долгах

УФССП республики присоединится к Всероссийской акции «Узнай о своих долгах».

УФССП России по Республике Карелия присоединится 24 декабря к Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах» и проведет мероприятия по всей республике в очном формате. В ходе акции приставы ознакомят жителей республики с сервисами, на которых можно получить достоверную информация об исполнительных производствах.

Так, в Петрозаводске мобильные пункты будут развернуты в торговых комплексах на улице Ленинградская, 13 и Комсомольском проспекте, 27, с 16.00 до 19.00.

Каждый желающий сможет узнать о наличии долгов, а также узнать о работе сервисов, позволяющих самостоятельно контролировать наличие задолженности. Судебные приставы помогут гражданам установить приложение на мобильное устройство и разъяснить порядок его использования.

Напоминаем, чтобы узнать о долгах, достаточно посетить официальный сайт УФССП России по Республике Карелия.