Жители Карелии смогут бесплатно проверить состояние сердца и суставов

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает о работе площадки «Территория здоровья» в ТРК «ЛОТОС PLAZA»

«Территория здоровья» расположена на нулевом этаже торгово-развлекательного центра, вход со стороны ул. Сыктывкарская, 17. В ближайшие дни здесь состоятся несколько мероприятий.



17 декабря с 12.00 до 13.00 часов пройдет бесплатная лекция по профилактике обострений заболеваний суставов.



Если вас беспокоят боли в суставах, хруст при движении, скованность по утрам — это занятие для вас! Вы узнаете, как предупредить обострение артрита и артроза, какие продукты полезны, а какие вредны для суставов, какие упражнения укрепят суставы и не навредят, как защитить суставы в повседневной жизни, когда необходимо обратиться к врачу.





В этот день с 12.00 до 15.00 часов — бесплатная консультация нутрициолога. Вы сможете проанализировать ваш рацион питания; посмотреть, какие дефициты вы закрываете своим питанием, а какие нет; узнать, что покупать в магазинах, чтобы сбалансировать рацион и чем нужно закрыть все потребности организма; определить какие дополнительные исследования нам будут нужны для точной диагностики; получить консультацию по подбору витаминов для устранения дефицитов и хорошего самочувствия; узнать, как укреплять иммунитет в сезон ОРВИ.



18 декабря с 10:00 до 15:00 часов — бесплатное тестирование на гемоконтактные инфекции. Вас ждут быстрое и конфиденциальное тестирование, результаты в кратчайшие сроки, профессиональная консультация.



19 декабря с 10:00 до 12:00 часов — бесплатная неинвазивная диагностика состояния сердца, а также интерактив «Имитация алкогольного опьянения». Всего за 7 минут специалисты с помощью кардиовизора смогут выявить ранние признаки сердечных заболеваний, проведут простые тесты со специальными очками-симуляторами алкогольного опьянения. Это устройство позволит безопасно ощутить, как алкоголь влияет на организм человека.



19 декабря с 12.00 до 14.00 — бесплатная консультация нутрициолога.