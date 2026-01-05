Жители Карелии смогут подать заявление на заключение договора купли-продажи леса для заготовки дров

С 1 января 2026 года у жителей Республики Карелия появилась возможность подать заявление на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

Правительство сообщает, что оформить заявление на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд можно несколькими способами:

— Электронно: через портал Госуслуги с 1 января 2026 года;

— На бумажном носителе: в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия или в центральных лесничествах с 12 января 2026 года с 09:00 часов.

Рассмотрение поданного заявления осуществляется в течение 30 календарных дней.

Установленные нормативы заготовки древесины для граждан:

— до 150 куб. м для строительства индивидуальных жилых домов – раз в 20 лет (на семью или одиноко проживающего гражданина;

— до 20 куб. м для ремонта жилых помещений и хозяйственных построек – раз в 5 лет (на семью или одиноко проживающего гражданина);

— до 30 куб. м для строительства хозяйственных построек – раз в 10 лет (на семью или одиноко проживающего гражданина);

— до 15 куб. м для отопления жилых домов без централизованного отопления – раз в год на один отопительный прибор;

— до 3 куб. м для отопления бань – раз в год на одну печь;

— до 10 куб. м для хозяйственных нужд – раз в 10 лет (на семью или одиноко проживающего гражданина).

Нормативы утверждены Законом Республики Карелия № 1134 от 12 ноября 2007 года.

Ранее социальный дом в карельском поселке обеспечили дровами на зиму.