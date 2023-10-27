Жители Карелии смогут получить консультации от специалистов республиканского Госкомитета по ценам и тарифам

В четверг, 2 ноября, в Госкомитете Карелии проведут «горячую линию».

В четверг, 2 ноября, в Госкомитете Карелии по ценам и тарифам с 16.00 до 17.00 ответят на вопросы жителей в рамках «горячей линии».



Все желающие смогут получить консультации от руководителей и специалистов ведомства.



Вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов в регионе, можно будет задать по телефону: (814 2) 77-79-49.